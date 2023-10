Ønsker å beholde trafikklysene på Herdla bro: – Det fungerer veldig bra

– Før kunne det være kaos til tider. Lysregulering er noe vi må ha på broen.

Før sommeren ble det etablert et midlertidig lysanlegg ved Herdla bro. Vedtaket om lysregulering var i første omgang for tre måneder, men nå er det bestemt at det midlertidige tiltaket forlenges med ytterligere tre måneder.