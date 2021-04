Nye 7 millioner kroner skal deles ut til lokalt næringsliv

Penger som ikke deles ut går tilbake til staten.

Tilskuddet går til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Bildet er fra mars 2019 da flere butikker måtte holde stengt. Foto: Anne Jo Lexander (arkivfoto)

– Jeg opplever at det er litt for få som søker i forhold til tallene vi ser for arbeidsledighet på Askøy. Her må flere være på ballen og søke om støtte, oppfordrer rådmann Eystein Venneslan.