Mange måtte legge ned driften også etter sommeren i fjor

Lekebutikk, blomsterbutikk og båtsenter var blant dem som gikk konkurs i andre halvår av 2023. Leder for næringsrådet frykter 2024 kan bli verre.

– Vi frykter at 2024 kan bli et tøft år for mange bedrifter på Askøy, spesielt innen bygg og anlegg.