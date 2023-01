Sjekker interessen for boliger på Florvågøen

– Nå har vi startet «teasingen», sier Per Nesbakken, som er konstituert regionsjef i Obos Block Watne.

Kostnadene har gått opp, og interessen i markedet har gått ned. Nesbakken kommenterer at dette gjelder hele bransjen, og at han ikke kan si noe om interessen for leilighetene kan påvirke realiseringen av prosjektet.