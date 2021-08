Vil betale vann-boten uten juridiske forbehold

Kommunedirektør Eystein Venneslan sier at kommunen har erkjent de faktiske forholdene og tatt ansvar etter produktansvarsloven, men mener kommunen ikke skal vedgå strafferettslig ansvar for sykdomsutbruddet.

Formannskapet går inn for at kommunen godtar boten fra Vest politidistrikt for manglende kontroll med drikkevannet.

– Vi mener at det er på tide å legge seg flat, ta ansvar for det som skjedde og akseptere boten, sier Masoomeh Atashfaraz (Askøylisten).