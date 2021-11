Har fått med mange, men ønsker mange flere

Kristin Noreng Fjellheim er en av nær 300 deltakere i innbyggerpanelet.

– Jeg synes det er flott hvis jeg kan gjøre noe for at kommunen kan få en bedre forståelse for hvordan innbyggerne har det.

Hun mener det er viktig å engasjere seg når kommunen starter opp et innbyggerpanel.