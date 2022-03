Snart blir det mer fortau i Florvåg: – Kjekt å få det fullført

Lillian Mallesvik og hennes kolleger har fått tilskudd til trafikksikring. Dette brukes pengene på.

– Det har vært et ønske fra beboerne og oss om å sikre skoleveien, sier Lillian Mallesvik.

Hun jobber for samferdsel i Askøy kommune, og står like ved bedehuset i Florvågbakken. Herfra og ned mot barneskolen er det et strekke på omkring 140 meter som skal utbedres med sammenhengende fortau og ny asfalt.

Tiltaket er en av fem prosjekter som har fått støtte fra fylkeskommunen.