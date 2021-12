Her er de mest leste artiklene i 2021

Koronapandemien har preget både starten og slutten av nyhetsåret 2021. Men vi har også fått med oss mye annet i år.

Livet etter ulykken, gratisfestival, ærverdig gjestehus på Herdla og gode hjelpere er blant sakene som topper listene i år.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ved starten av året hadde vi ikke trodd at hjemmekontor og digital skole skulle være aktuelle tema også når vi nå går mot slutten av 2021.

Artikler om koronapandemien og hvordan den påvirker lokalsamfunnet vårt, er uten sidestykke det innholdet som abonnentene av Askøyværingen har lest mest i år.

Faste tjenester

I år som i fjor er kortnytten til Askøyværingen svært populær blant dere abonnenter. I kortnytten presenterer vi oppdateringer fra trafikken og korte nyhetssaker fra dag til dag.

De faste tjenestene og løpende oversiktene som ligger tilgjengelig fra forsiden til Askøyværingen gjennom hele året, preger naturlig nok topplisten i 2021:

1. Kortnytt fra Askøy

2. Koronautbruddet på Askøy

3. Sjekk tallet på smittede og vaksinerte

4. Sjekk boligsalget i nabolaget ditt

5. Økende smitte gjør at det igjen strammes inn på Askøy

6. Søk i dødsannonsene

7. Femten nye smitta på Askøy

8. Savnede i Hardanger er fra Askøy. Lite håp om å finne overlevende

9. En serie religiøse samlinger har ført til smitteutbrudd

10. Alvorlig ulykke i Bergheimkrysset

La oss filtrere bort korona

På topp 50-listen over mest leste artikler er det så mange saker om den løpende utviklingen av pandemien at vi ikke ser noen vits i å grave oss ned i den. Derfor presenterer vi heller et knippe artikler som ikke handler om koronapandemien, som også har blitt lest av mange abonnenter:

Siste nytt i egen app

Askøyværingen har i mange år hatt en egen app for e-avis, der du kan lese en kopi av papirutgaven på skjerm. I sommer lanserte vi også en egen nyhetsapp, der du kan lese nettavisen. En av fordelene med nyhetsappen er at du kan aktivere push-varsler til telefonen dersom du ønsker det. Da er du blant de første som får med deg siste nytt fra Askøy hver eneste dag.