Askøy gikk med flere titalls millioner i pluss

Ordfører Siv Høgtun fryktet underskudd, men Askøy kommune endte med overskudd i fjor.

– Jeg er veldig stolt over at Askøy klarer å drive med overskudd år etter, til tross for at vi er en kommune med lite inntekter, sier ordføreren.