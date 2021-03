Dette er de viktigste næringssakene denne uken

Foto: Tom-Stian Karlsen/Anne Jo Lexander/Jan Erik Storebø

Forrige fredag kom nyheten om at kommunen har solgt Viksundtomten i Strusshamn.

Strusshamn Holding, hvor Edvard Ravnanger er daglig leder, har betalt 25 millioner kroner for den ti mål store næringstomten. Nå håper han og de andre kjøperne å få til mye i området.

– Vi ser for oss å ha næringslokaler i første etasje av et leilighetsbygg, i tillegg vil vi bygge 60 leiligheter på tomten, sier Edvard Ravnanger.

Men ambisjonene stopper ikke der.

– Vi ønsker å utvikle dette til et område hvor Askøyfolk kan være. Vi ser for oss spisesteder, bakeri og en båthavn som folk kan komme innom. Jeg mener Askøy mangler et sentrum, og da kan dette bli et nytt og spennende område, sier han.

Les mer i denne saken: Derfor kjøpte han en av Askøys mest attraktive eiendommer

Edvard Ravnanger er daglig leder i selskapet som har kjøpt Viksundtomten i Strusshamn. Foto: Tom-Stian Karlsen (arkiv)

Forventer kjempeløft

Daglig leder Odd Magne Utkilen og styreleder Roald Stenseide i det kommunale eiendomsselskapet forventer at store ting vil skje i Strusshamn etter salget.

– Jeg har tro på at det er riktige eiere som er kommet inn. Dette er eiere som har vist at de kan få ting til, sier Odd Magne Utkilen.

– Dette er første skritt for å la det blomstre skikkelig i Strusshamn. Her må kommunen, eiendomsselskapet, kulturlivet og næringslivet gå sammen for å se på hvordan vi kan løfte området til en perle, sier Roald Stenseide.

Les mer i denne saken: Forventer kjempeløft i Strusshamn etter salg av Viksundtomten

Odd Magne Utkilen og Roald Stenseide er henholdsvis daglig leder og styreleder i Askøy kommunale eiendomsselskap. Foto: Jan Erik Storebø (arkiv)

Skal drive miljøvennlig fiskeoppdrett

Morten Kjellevold Midtbø i Akvareforma vil revolusjonere oppdrettsnæringen i Norge. I flere år har han jobbet som entreprenør innen akvakultur. Nå vil han satse stort, men først må han ha tunge investorer med på laget.

– Vårt konsept er helt unikt for oppdrettsnæringen. Det finnes ikke tilsvarende i Norge i dag. Vi ønsker å drive miljøvennlig lokalproduksjon av fiske- og dyrefôr på Mjølkevikvarden, sier Morten Kjellevold Midtbø.

Les mer om den spennende satsingen: Vil investere over 100 millioner kroner: – Konseptet er helt unikt

Morten Kjellevold Midtbø har store planer for sitt selskap Akvareforma. Han ønsker å etablere nysatsningen på industriområdet Mjølkevikvarden nord på Askøy. Foto: Privat/pressefoto

Lemper på rekkefølgekrav

Nå blir det enklere å bygge leiligheter på Askøy. Kommunestyret vedtok nylig å lempe på rekkefølgekrav om skolekapasitet for leiligheter opp mot 89 kvadratmeter. Samtidig ble det vedtatt at brakker på skoler skal inngå i den totale skolekapasiteten.

Det betyr at Askøy åpner for bygging av flere leiligheter, selv om mange skoler fortsatt trenger brakker til undervisning.

Les mer i denne saken: Nye krav skal gjøre det enklere å bygge flere leiligheter

Nye rekkefølgekrav om skolekapasitet skal gjøre det enklere å bygge nye leiligheter fremover. Bildet viser leiligheter som tidligere er bygget på Kleppestø. Foto: Marit Kalgraf (arkivfoto)

