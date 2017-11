Nå er SFO-bygget på Haugland skole åpnet igjen

Det forteller assisterende rektor på Haugland skole, Monica Solheim.

– Bygget er tatt i bruk, men kommunen må kartlegge skadene. Blant annet når det kommer til drenering utenfor, fortsetter hun.

Det var torsdag morgen at Askøyværingen kunne melde at sluken utenfor inngangsdøren til SFO hadde vært tett, og at det kombinert med store mengder nedbør begynte å renne vann inn i bygget.

Det skal ha vært to-tre centimeter vann på et gulvareal på omkring 130 kvadratmeter, ifølge renholdsarbeideren som først oppdaget vannskadene. Brannvesenet fikk lenset ut vannet samme morgen, men SFO-bygget måtte likevel holde stengt torsdag.

AV har ikke fått fatt i rektor Jarle Kleiven for ytterligere kommentar.