Ordføreren er skuffet over at det ikke kom nasjonale påbud om munnbind

Tirsdag klokken 10 redegjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) for videre håndtering av pandemien i Norge.

– Mitt hovedbudskap er at pandemien ikke er over, men i en ny epoke. Vi må ha tiltak for å unngå overbelastede sykehus, sa Støre fra stortingets talerstol.