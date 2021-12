Jenny har over 90 dyr. Hun gruer seg til nyttårsaften

Jenny Micko og mannen må dele seg før klokken slår tolv på nyttårsaften, for å passe på alle dyrene. Hun mener det burde bli slutt på alt av fyrverkeri.

Sammen har de tatt inn både skadde og hjemløse dyr på Askøy dyrefristed, et lite gårdsbruk på Ask, siden de flyttet inn for noen år siden. Dyrene er blitt flere og flere, og de er nå oppe i 90-tallet.