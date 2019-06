Fant åpen luke mandag kveld: – Beklagelig. Luken er lukket nå

Mandag kveld meldte VG at det er funnet en åpen luke ved inngangen til et fjellbasseng ved Øvre Kleppe som fortsatt er i bruk. Ser man inn i luken, kan man se vannbassenget.

På bildene avisen har tatt kan man se et tydelig brunt belegg på veggene i bassenger. Dette kan tyde på lekkasje utenfra, ifølge avisen.

– Det bør generelt ikke være slike luker som gjør det mulig for fugler og dyr å ta seg inn i slike bassenger, sier SINTEF-forsker Bjørnar Eikebrokk, som ledet utvalget som granskeet Giardia-epidimien i Bergen i 2004, til avisen.

– Hvis det lekker inn vann er spørsmålet om det står i forbindelse med en eller annen forurensningskilde på overflaten, eksempelvis septiktanker, jordbruksaktivitet eller gjødselhauger.

– Beklagelig

Tirsdag morgen bekrefter varaordfører Bård Espelid (Askøylisten) overfor Askøyværingen at kommunen ble orientert om den åpne luken mandag.

– Det er selvsagt beklagelig at denne luken har vært åpen. Den ble lukket mandag kveld, sier Espelid.

Han understreker at det foreløpig ikke er noe som tilsier at den åpne luken kan ha med smitteutbruddet på Askøy å gjøre, men at dette heller ikke kan utelukkes.

– Intensiteten i utbruddet er den samme

Espelid har vært ordfører Terje Mathiassens (Ap) stedfortreder gjennom pinsehelgen. Tirsdag morgen klokken 08.00 er Mathiassen tilbake på jobb i rådhuset, og krisestaben i kommunen møtes for å gjøre opp status.

– Status nå er at intensiteten i utbruddet er den samme som den har vært hele tiden. Vi opplever et stort tilfang av pasienter og folk som føler seg uvel. I tillegg til undersøkelsesarbeidet har vi i helgen begynt å forberede oss på at hjulene i kommunen igjen skal begynne å rulle, sier Espelid.

Skoler og barnehager holder, i samråd med kommune og Folkehelseinstituttet, åpent som normalt tirsdag.

– Kokevarselet gjelder fortsatt. Vi har så vidt begynt å se på hvordan vi skal løse vannsituasjonen, særlig opp mot næringslivet. Tannlegevirket er det vi har sett på som mest kritisk i første omgang. Planen er at vi skal få på plass vannkonteinere med pumpemuligheter slik at man slipper å tappe vann. Dette er noe vi skal diskutere videre i møtet jeg når er på vei inn i, informerer varaordføreren.