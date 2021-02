Overrasket med blomster til sykehjem

– I stedet for at blomstene går i bosset er det kjekt at noen andre kan få glede av de.

Kleppestø sykehjem fikk blomster på døren av Birthe Ellingsen Breivik fra Mestergrønn. Torill Gjerstad mottok blomstene på vegne av sykehjemmet Foto: Jan Erik Storebø