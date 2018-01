Er du den mest treffsikre spåmannen på Askøy?

I år som i fjor leitar me etter den beste spåmannen på Askøy. 2017 var eit innhaldsrikt år for Askøy, og no lurer me på om du kan fortelja oss kva som kjem til å skje i 2018.

Trykk på denne lenka for å svara på spørsmåla!

Svarfristen er søndag 14. januar kl. 23.59. Vinnaren av konkurransen vil bli premiert med 1000 kroner. Ein må i år svara via skjemaet nedanfor.

PS! Alle spørsmåla omhandlar Askøy, og Askøyværingen er udiskutabel dommar i såkalla tvilstilfelle. Dersom det blir fleire vinnarar med like mange riktige svar, vil me trekka ut ein av desse, som vinn 1000 kroner. Dei andre vil få kvart sitt flakslodd i trøystepremie.