Person var fastklemt etter utforkjøring

Vest politidistrikt meldte på twitter 12.15 at en person skal være fastklemt etter at en bil kjørte av veien like ved Hanevik.

Vaktkommandør ved 110-sentralen, Ole Jacob Hartvigsen, forteller klokken 12.25 at brannvesenet nå jobber med å få løs personen.

– Brannvesenet er på ulykkesstedet, sier han.

Fører av bil er bevisst

Hatvigsen legger til at det er store materielle skader etter ulykken. Han opplyser også at det er en såkalt singelulykke, altså at kun denne ene bilen har vært involvert.

Vaktkommandøren har ikke kjennskap til hva som har forårsaket ulykken.

– Det blir uansett opp til politiet å finne ut av, sier han.

Veitrafikksentralen skriver på sin Twitter-konto at ulykken har skjedd på Hanevikvegen ved krysset til Skjelvikvegen. Det skal være redusert fremkommelighet på stedet.

Operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Morten Rebnord, forteller klokken 12.35 at lege og ambulanse også er på stedet, og at de arbeider med å frigjøre føreren av bilen. Ifølge ham skal personen være bevisst. Rebnord informerer også om at airbagen er utløst.

AV kommer tilbake med mer.