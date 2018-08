Mann alvorlig skadet etter trafikkulykke

Vest politidistrikt meldte på twitter 12.15 at en person var fastklemt etter at en bil kjørte av veien like ved Hanevik.

Vaktkommandør ved 110-sentralen, Ole Jacob Hartvigsen, fortalte klokken 12.25 at brannvesenet jobbet med å få løs personen.

– Brannvesenet er på ulykkesstedet, sier han.

Først klokken 12.55 skal personen ha blitt frigjort, ifølge politiet på Twitter. Vedkommende er bevisst, og blir undersøkt av helse. Det er uvisst skadeomfang. I en ny melding skriver politiet bilfører er blitt fløyet til Haukeland sykehus med luftambulanse.

Omkring en time senere, klokken 14.00, melder Helse Bergen i en pressemelding at det er en 80 år gammel mann som er alvorlig skadet etter trafikkulykken.

Privat

Kun en bil involvert

Det skal ha vært store materielle skader etter ulykken. Dette var noe vaktkommandør Hartvigsen fortalte like etter hendelsen oppsto. Han opplyser også at det er en såkalt singelulykke, altså at kun denne ene bilen har vært involvert.

Vaktkommandøren har ikke kjennskap til hva som har forårsaket ulykken.

– Det blir uansett opp til politiet å finne ut av, sier han.

Bt.no skriver at utforkjøringen skal ha skjedd i en skarp sving. Bilvraket sto langt inne i et skogholt da nødetatene kom til stedet.

Veitrafikksentralen informerer på sin Twitter-konto at ulykken har skjedd på Hanevikvegen ved krysset til Skjelvikvegen. Det skal ha vært redusert fremkommelighet på stedet.