Får meldinger om trær som faller over veiene

Journalist i Askøyværingen, Christine Fagerbakke, kjørte forbi et veltet tre som lå delvis ut i veibanen like ved Spz bil like før 20 onsdag kveld.

Ifølge henne ligger treet delvis uti veibanen på fylkesveien.

Trafikkoperatør ved veitrafikksentralen, Kjetil Larsen, kan fortelle at det onsdag kveld har vært en enorm mengde med trær som har falt over veiene i Hordaland. På Askøy får de også meldinger.

– Vi har hatt en del trær som har falt over veiene ulike steder på Askøy. Jeg har ikke helt oversikt over alle stedene, men det har blant annet vært på Juvikflaten, sier han.

Vest politidistrikt melder for øvrig klokken 2055 at de så langt onsdag har fått melding om 35 nedblåste trær og andre naturskader i Bergen, Nordhordaland, Fjell, Askøy og på Os.

Kraftig vind over Askøybrua

AV har fått tips fra lesere om at vinden kjennes godt når man kjører over Askøybrua onsdag kveld.

Dette er noe Larsen kan bekrefte.

– Det river og røsker godt. Hvis jeg hadde hatt en bil med tilhenger ville jeg ikke kjørt over Askøybrua nå, men det er tvilsomt at den blir stengt. Broen ligger gunstig til med tanke på vindretningen, sier han.

Ingen meldinger om strømbrudd

Det er meldt om strømbrudd en rekke steder i Bergensregionen på grunn av uværet. Så langt er det ikke kommet inn noen meldinger fra Askøy. Ifølge Norgesnett som har ansvaret for strømnettet på Askøy er det for øyeblikket ingen kjente brudd eller feil.

Det er ventet kraftig vind på Askøy hele onsdag kveld. Vindkastene kan på det verste komme opp i 25–35 meter per sekund.