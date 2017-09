Eiking på Senkveld

Her kan du følge sykkel-VM på Askøy minutt for minutt!

Etter det Askøyværingen erfarer er VM-uttatte Odd Christian Eiking blant gjestene i fredagens Senkveld på TV 2.

22-åringen har vært mye i vinden den siste uken etter at FDJ kastet ham ut av Vuelta a España.

Lagledelsen mente Eiking hadde møtt opp full til frokosten, noe som seinere har blitt avkreftet både av Eiking selv og vitner som var til stede.

– Jeg var ute og tok to øl. Det har jeg vitner på. Det falt ikke i god jord hos lagledelsen. Jeg har ikke kontrakt med FDJ neste år. Hvis jeg hadde hatt kontrakt så hadde jeg ikke blitt kastet ut, sa Eiking til TV 2 mandag.

Hvorvidt den etter sigende uskyldige byturen er et samtaleemne under kveldens tv-sending vites ikke, men vi blir ikke overrasket dersom Thomas og Harald kommer med et humoristisk stikk eller to om hendelsen som preget sportsnyhetsbildet i Norge søndag og mandag.

Senkveld spilles inn torsdager og sendes på TV 2 fredag kveld kl 22.15.