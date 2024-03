Utbyggeren JM har bygget cirka 390 boliger, rekkehus, eneboliger og leiligheter siden utviklingen av Stongafjellet startet. Planene har hele tiden vært å bygge nærmere 700 boenheter.

De siste årene har det vært byggestopp på grunn av rekkefølgekrav om skolekapasitet og en lang prosess med å få i gang utbygging av delfeltet Ørnafjellet.

Etter saken ble vedtatt politisk i mai i fjor har JM kunne fortsette med planleggingen, og i februar i år hadde de salgsstart på første byggetrinn av prosjektet. Det består av to blokker på til sammen 60 leiligheter.

Stongafjellet Vis mer ↓ Stongafjellet I 2002 kjøpte JM Byggholt (nå JM) hele området Stongafjellet, og startet planene om å bygge 600 boenheter.

Utbyggingen på Stongafjellet startet i 2005. Over en periode på 14 år ble det bygget omkring 390 boenheter.

Prosjektet Orrelia er det siste som ble bygget. Det bestod av 79 eneboliger.

Granefeltet, Jakobshilleren, Hjaltelien og Byfjorden Panorama er andre delprosjekt i utbyggingen som er sluttført.

Nå er neste steg Ørnafjellet, med 120 boenheter.

JM har også planer om å bygge 170 boenheter på delfeltet Horgar på sørvestsiden av Stongafjellet. En utfordring der kan være at de vil høre til Strusshamn skole, som har sprengt kapasitet. Kilde: Askøyværingen Arkiv

Lover byggestart i juni

Ved inngangen til delfeltet treffer vi prosjektsjef Frode Herfindal Haugland, anleggsleder Antonio Ohnstad, samt salgs- og markedsansvarlig Dyveke Advocaat Wigand. Sistnevnte kan fortelle at de per nå har solgt 17 leiligheter.

JM ser frem til å starte utbyggingen av Ørnafjellet. Fra venstre: Anleggsleder Antonio Ohnstad, salgs- og markedsansvarlig Dyveke Advocaat Wigand og prosjektleder Frode Herfindal Haugland. Foto: Jan Erik Storebø

Utbyggeren må selge cirka 30 prosent for å sette spaden i jorden, noe Wigand er trygg på at man vil klare.

– Vi jobber med flere interessenter per nå. Og vi har faste visninger, sier hun, og fortsetter:

– Vi kan slå fast at det blir byggestart i juni. Vi mener det er viktig å ha tro på markedet, og har derfor bestemt oss for å sette i gang. Vi er glade for å endelig bygge igjen på Stongafjellet.

Dette er noe de gjør til tross for vanskelige tider i byggebransjen. Som E24 kunne melde senest mandag har NHO nå slått alarm om byggebransjen der nyboligsalget lenge har vært i fritt fall.

Renseanlegg må være bygget

JM planlegger å bygge 121 leiligheter fordelt på fire blokker og 12 rekkehus på Ørnafjellet. I tillegg vil det komme p-anlegg under noen av blokkene.

Herfindal Haugland opplyser at det ikke blir innflytting i leilighetene før renseanlegget på Skarholmen står klart. Leder for VA, Anton Bøe, forteller at Askøy kommune forventer en ferdigstillelse av anlegget høsten 2026, men det er en prosess som pågår rundt dette.

Fra Ørnafjellet er det utsikt mot Askøybroen. Foto: Illustrasjoner: 3D estate

Haugland forventer at første byggetrinn vil stå ferdig rundt samme tid.

– For oss vil det uansett ta to år å bygge, sier Haugland.

Ambisjonen til JM er at hele delfeltet skal stå ferdig innen fire til fem år.

Skal bygge nærmiljøanlegg

Leiligheter er ikke det eneste som kan komme på plass på Stongafjellet de nærmeste årene. Utbyggeren har nemlig et rekkefølgekrav om realisering av et nærmiljøanlegg i forbindelse med utbyggingen.

Haugland forteller at Bustadfjellsmyra, et område som er like ved, er regulert til nærmiljøanlegg. Området har mulighet til flerbruksbane, ballbinge og ulike apparater for lek og aktivitet.

– Nærmiljøanlegget er noe som skal komme alle som bor på Stongafjellet til gode. Vi som utbygger kan ikke drifte det, men vi skal bygge det, sier han.

Han understreker at beboerne på Stongafjellet må komme til enighet om drift av et slikt anlegg før det kan bygges.

Har bestemt seg for å vente

Det er ikke bare JM som har planer om å bygge på Askøy. Flere merker imidlertid at markedet ikke er det beste for tiden.

Obos Block Watne ønsker å bygge 90 leiligheter på Skarpenesfjellet på Florvågøen, men de har valgt å vente litt med å sette i gang.

Regionsjef Håkon Løland forklarer at det skyldes et for høyt prisnivå ved å bygge ut.

– Vi må få ned prisnivået. Det har vært økte kostnader helt siden krigen slo inn, sier han.

Slik vil Obos at det skal bli på Skarpenesfjellet på Florvågøen. Foto: Obos Block Watne (skisse)

Selskapet skal bygge tunnel og vei inn til boligfeltet som vil ligge kloss i sjøkanten. Ifølge Løland er det stor interesse for prosjektet.

– Vi har 500 personer som har satt seg på en liste. De ønsker å bli oppdatert når det skjer noe. Det er stor interesse, og det er ganske mange som ringer for å spørre om det blir bygging.

Regionsjefen understreker at Obos Block Watne har jobbet hardt for å komme der de er i dag med prosjektet, og at det sannsynligvis er et prosjekt som vil bli realisert. Rammetillatelsen de fikk i fjor sommer har tre års varighet.

– Jeg tør ikke å si når vi kan få lagt det ut for salg, men jeg håper det blir i løpet av året. Først må vi imidlertid vente til rentetoppen er nådd, og vi må som sagt få ned kostnader, sier han.

Regionsjefen forteller at de opplever samarbeidet med kommunen som godt.

Ravnanger Hus fortsetter utbyggingen på Kikhaugen, men foreløpig kun i det små. Her ved daglig leder Tor Atle Drønen. Foto: Jan Erik Storebø (arkivfoto)

Starter ikke opp større prosjekt

Ravnanger Hus opplever at det igjen er litt bevegelse i markedet, og de setter nå i gang med å bygge nye boliger på Tveit, Kikhaugen og i Bergen sentrum.

– Vi må vente på at kundene kjøper før vi kan bygge, men nå setter vi i gang med tre nye hus, sier Tor Atle Drønen, daglig leder i Ravnanger Hus.

Flere av de større prosjektene til Ravnanger Hus er foreløpig på vent. Sammen med Sartor Drange har de planer om å bygge ut et delfelt på Tveit. Der venter de på svar på en søknad fra kommunen. Drønen kan også fortelle at de inne en søknad på bygging av neste delfelt på Kikhaugen med 18 nye boenheter.

På gamle Viksund-tomten har de også planer om å bygge ut sammen med Sartor Drange. Her får de ikke lov å sende inn søknad før det er kommet igangsettingstillatelse på nye brakker ved Strusshamn skole.