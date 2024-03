I forbindelse med tidligere varslet sprengningsarbeid på fjellskjæringen, lengst nord i prosjektet, vil nå fortauet bli stengt for all ferdsel fra mandag 11. mars 2024, skriver Askøy kommune på sine nettsider.

Dette gjelder mellom Listerholene og Kleppestø ungdomsskole.

Da blir overgangsfeltet fjernet og gangmønsteret vil legges om for skolebarn.

Det skal skiltes og settes ut vaktposter på stedet.

– Det er viktig at gående ikke krysser fylkesveien for å komme raskere frem. Prosjektet ber om at omleggingen, ruten og situasjonen blir respektert, og ønsker at ingen ferdes langs den trafikkerte fylkesveien, skriver de.

Arbeidet forventes å være avsluttet i løpet av høsten 2024.