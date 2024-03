Årets elevundersøkelse viser at flere elever på Askøy rapporterer at de blir mobbet på skolen sammenliknet med i fjor.

Selv om økning av mobbing forekommer i alle årstrinn, er det 10. klasse som har hatt den største økningen.

I skoleåret 2022–2023 oppga 5,7 prosent av elevene på 10. trinn at de opplevde mobbing på skolen.

I den ferskeste elevundersøkelsen oppgir hele 9,6 prosent av elevene i 10. trinn på Askøy at de blir mobbet.

Også for 7. trinn er det økning i mobbetallene. Her oppgir 12,1 prosent av elevene at de opplever mobbing. I året før var det tilsvarende tallet 11,1 prosent.

– Grunn til bekymring

Michael Berstad, rådgiver på skoleavdelingen i Askøy kommune, sier at tallene er nedslående.

– Vi ser dessverre at det er en negativ trend også i år. Noen områder gir spesiell grunn til bekymring. Tallene for 7. og 10. trinn øker, men også nedover på de lavere trinnene ser vi at mobbingen øker, sier Berstad.

Landsgjennomsnittet for 7. årstrinn ligger på 12,8 prosent. For 10. trinn er landsgjennomsnittet på 10,9 prosent.

– Askøy ligger under landsgjennomsnittet, men det er en fattig trøst. Tallene er for høye, sier Berstad.

Elevundersøkelsen 2023 Vis mer ↓ Elevundersøkelsen er en årlig, nasjonal undersøkelse med hensikt å kartlegge elevenes læring og trivsel på skolen.

Elevundersøkelsen omfatter 5–10. trinn og videregående skoler.

I skoleåret fra 2022–2023 oppga elever ved 7. årstrinn på Askøy at 11,1 prosent opplevde mobbing i skolen. For 10. trinn oppga 5,7 prosent av elevene at de opplevde å bli mobbet.

Den ferskeste undersøkelsen for skolåret 2023–2024 viser at tallet har økt til 12,1 prosent for 7. trinn og 9,6 prosent for 10. trinn.

Landsgjennomsnittet for 7. årstrinn ligger på 12,8 prosent. For 10. trinn er landsgjennomsnittet på 10,9 prosent.

Gjennomsnittet for Vestland ligger på 11,9 prosent for 7. trinn og 12 prosent for 10. trinn. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Vil inn med tidlig innsats

Skolerådgiveren er spesielt bekymret for at hele 13,3 prosent av elevene i 5. trinn på Askøy melder at de opplever mobbing på skolen. Nasjonalt er tallet på 15,7 prosent.

– Tallet er høyt og noe vi må ta på ytterste alvor fremover. Her må vi gå inn med forebyggende tiltak for å forhindre mobbing på de lavere trinnene, sier Berstad.

Han sier at det er viktig å fortsette det langsiktige arbeidet for inkludering som er fastsatt i temaplan skole. Planen fokuserer blant annet på et trygt og godt skolemiljø.

– Det forebyggende arbeidet må skje med tidlig innsats slik at alle elever inkluderes både i undervisning og elevmiljø. Mobbing er også et tegn på utenforskap, og vi skal jobbe for at flest mulig elever lykkes og føler at de mestrer skolen, sier Berstad.

Ønsker mer ressurser til skolene

Morten-Christian Bernson er leder av kommunalt foreldreutvalg (KFU). Han representerer foreldrene til de rundt 4500 barna på de 17 skolene på Askøy.

– KFU har gått gjennom tallene i elevundersøkelsen og vi er bekymret for ressurssituasjonen i skolene. Vi synes skolene jobber bra med mobbeproblematikken, men vi ser at det er et stort behov for mer penger og flere ansatte for å få ned mobbetallene, sier Bernson.

Han viser til at tallet på vold og trusler mot lærere går oppover, og at arbeidskapasiteten til skolemiljøteamet er sprengt.

– Vi kommer til å ha fokus på dette fremover og har invitert ordføreren til neste KFU-møte om halvannen uke for å snakke om budsjettet som er vedtatt, sier Bernson.

Nasjonale tall Vis mer ↓ Nasjonalt viser årets elevundersøkelse at totalt 10 prosent av elever opplever å bli utsatt for mobbing. Mobbetallene er samlet for alle trinn fra 5. trinn til vg3, ifølge tall fra Udir. I året før var det tilsvarende tallet 7,3, mens det i 2021 var på 5,9 prosent. NTNU samfunnsforskning har analysert spørsmålene om mobbing i Elevundersøkelsen. Dette er hovedfunnene: 10 prosent opplever å bli utsatt for mobbing.

Alle former for mobbing øker.

Mobbing fra medelever avtar med alder.

Jenter opplever mer mobbing i grunnskolen enn gutter.

Skolens tiltak hjelper ofte ikke. Av de som sier at de utsetter andre for mobbing, svarer 40 prosent av elevene at de også opplever mobbing. Det er en økning fra tidligere, da andelen normalt har ligget på 35 til 36 prosent siden 2016. Undersøkelsen viser at alle former for mobbing øker – av medelever, digitalt mobbet, eller mobbet av voksne på skolen. 8 prosent av elevene oppgir å ha blitt utsatt for mobbing av medelever, 3,8 prosent rapporterer at de er mobbet digitalt og 2,5 prosent av elevene oppgir at de er mobbet av voksne på skolen de siste månedene. I alle disse kategoriene har mobbetallene økt, da andelen året før var på henholdsvis fra 5,9 prosent, 2,7 prosent og 1,6 prosent. Kilde: Utdanningsdirektoratet