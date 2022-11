Fearless fra Tveit er kåret til verdens fineste

– Man investerer jo hele livet sitt i dyrene. Det er en livsstil og en lidenskap som driver oss.

Det hele begynte med at sønnen deres hadde så lyst på et kjæledyr. Problemet var at han var allergisk mot det aller meste.

– Han reagerer på alt, både hund, katt og hest. Vi prøvde med hamster, det gikk ikke. Vi søkte Mattilsynet om å få ha skilpadde, forteller Sissel.