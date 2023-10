– Dette er den dummaste plassen du kan legge bilnøkkelen

– Under pandemien sokk talet på innbrot betrakteleg, men no har det verkeleg snudd, seier kommunikasjonssjef i Frende forsikring, Heidi Tofterå Slettemoen.

– Vi opplever igjen at omreisande tjuvar parkerer kassebil utanfor, og endevender heimane til folk for verdisaker. Det er ei veldig ubehageleg oppleving for dei som blir råka, seier Slettemoen.