937 smitta førre veke. No bør du testa deg i halsen

Det er spesielt blant barn og ungdom det er mykje smitte no. Ved å stikka pinnen i halsen har ein større sjanse for å fanga opp smitten.

Det er nye retningsliner frå Folkehelseinstituttet som no tilseier at ein bør ta hurtigtest både i hals og nase for å avdekka koronasmitte.