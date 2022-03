Oppfordrer til å registrere positive hjemmetester

– Det er for at vi skal prøve å ha en viss oversikt over smitten, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Det er rikelig med hjemmetester tilgjengelig i kommunen nå, forteller kommuneoverlegen.

– Hvis man har nyoppståtte symptomer bør man teste seg.