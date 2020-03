Stenger ikke Askøybrua, men ber folk reise minst mulig

Det sier ordfører Siv Høgtun.

Flere små kommuner har innført strenge innreiseregler. Noen krever karantene for personer som har vært på steder med mye korona-smitte. Andre kommuner, slik som Frosta, har nærmest stengt grensene både ut og inn.

Et slikt inngrep er per nå ikke aktuelt på Askøy.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende, men vi kan ikke stenge Askøybrua helt. Da kommer ikke folk seg på jobb, sier ordføreren.

– Hold deg hjemme

Men hun ber folk om å reise minst mulig utenom nødvendig pendling.

– Har du ikke noe du absolutt må til Bergen for, bør du la være, sier hun, og understreker at korona-situasjonen er i endring hele tiden.

Askøy har utfordringer med kapasiteten innen helsetjenestene. Korona-utbruddet fører til både økt pågang og at noen helsearbeidere sitter i karantene og ikke kan jobbe.

– Vi omdisponerer personell og reduserer tjenestenivået for å håndtere dette. Innbyggerne må akseptere et lavere tjenestenivå i denne situasjonen, sier hun.

– Legevakten er for dei verkeleg sjuke

Kommunen har kartlagt potensielle helsearbeidere de kan hente inn. Mannskapsmangel har også vært tema i møte med Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret.

Spesielt legevakten har fått det ekstremt travelt. Ordføreren ber folk om å ikke ringe legevakten uten at man må.

– Er du syk og har lett luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme. Du trenger ikke ringe legevakten. Den må være for de som virkelig er syke nå, sier hun.

Høgtun oppfordrer alle til å vise ekstra omsorg for hverandre, og viser blant annet til at hjemmetjenestene har redusert kapasitet.

– Vi kan ikke besøke hverandre som vi pleier, men vi kan ta en ekstra telefon og sende en ekstra tekstmelding. Sjekk opp hvordan familiemedlemmer og naboen har det, og spør om noen har behov for hjelp, sier hun.

Brorparten av de som jobber på rådhuset er sendt på hjemmekontor.

– Jeg og rådmannen sitter nesten alene igjen her. Det er en uvirkelig situasjon. Jeg vil takke alle som står på for at situasjonen skal bli håndtert best mulig, sier Siv Høgtun.