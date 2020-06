Køyrde i fylla i 101 km/t

Farleg køyring på Åsebøflaten.

Det gjekk altfor fort då ein bergensar køyrde på Åsebøflaten om kvelden 24. april. Attpåtil var han rusa.

Mannen vart målt til 101 km/t i 80-sona, og var rusa på THC (cannabis). Han tilstod alt, og i Bergen tingrett vart han nyleg dømt til 14 dagars fengsel på vilkår. Han slepp å sona dersom han held seg på matta i to år.

Mannen mista førarkortet, og får ikkje lov til å ta førarprøven på ny før om eit år.

Ved ruskøyring får ein normalt ei bot tilsvarande halvannan månadsløn. Bergensaren som vart tatt på Åsebøflaten tener godt, og skulle i utgangspunktet fått ei bot på 100.000 kroner. Men at han ikkje lenger kan køyra bil, samt at koronapandemien fekk innverknad på arbeidssituasjonen, gjer at han nyleg har gått ned i inntekt. Difor vart bota sett til 60.000 kroner.