Her ble bussjåfør Bjørn Atle tvunget til å rygge ut i 80-sonen

Når mange biler står ulovlig parkert i rundkjøringen på Steinrusten får ikke bussen snudd. Nå truer Tide med å slutte å kjøre buss hit, om problemet fortsetter. Foto: Privat

– Dette er et problem fra tid til annen. Det skaper vanskelige situasjoner for våre sjåfører fordi de ikke får snudd bussen. Vi vil nå gjøre noen tiltak nå for å unngå at dette skjer, sier regionsjef i Tide, Rune Mannseth.