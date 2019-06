– Kokevarsel vil vare minst ut neste uke

Torsdag ettermiddag ble det sent ut kokevarsel for brukere av Kleppe vannverk. Fredag har det blitt kjent at det er sykdomsbakterien E.coli er funnet i drikkevannet. Det er også innhentet vannprøver for å få svar på om sykdomsbakterien Campobylacter kan kobles til vannverket.

Leder for vann og avløp, Anton Bøe forteller til Askøyværingen fredag klokken 16.00 at kokevarselet kan bli langvarig.

– Det blir nok mer langvarig enn kokevarslene som vi har hatt tidligere. Sannsynligvis vil det vil det vare ut minst hele neste uke. Kanskje det blir lengre det også, sier han.

Bøe opplyser at de analyser av vannet er sendt ut av kommunen, og at man får svar på disse tirsdag i neste uke.