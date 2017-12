Askøybrua blei opna laurdag 12. desember 1992. Dåverande samferdselsminister Kjell Opseth (Ap) erklærte brua for opna presis klokka 12.55. Opseth gjekk forresten bort 3. desember i år, 81 år gammal.

Før Hardangerbrua opna i 2013, var Askøybrua med sine 1057 meter den lengste hengebrua i Nord-Europa. Brutårna ruvar 152 meter over normalt havnivå, medan seglingshøgda under brua er på 63 meter.

I løpet av det første innkrevjingsdøgeret, søndag 13. desember 1992, blei det registrert 3000 passeringar over Askøybrua. Det høyrer med til historia at kjøpesenteret på Vestkanten heldt søndagsope denne dagen og det var dertil dei fleste skulle. I perioden etter opninga låg passeringstalet på om lag 2500. I 2017 ligg talet på daglege passeringar året rundt på jamt over 20.000.

Nedover i artikkelen kan du lesa meir om Askøybrua og sjå fleire bilete frå då Askøyværingen var med byggleiar Jan Ove Nygård og kontrollingeniør Marah Olstad i Statens Vegvesen opp i det eine brutårnet tidlegare i vinter.

Joar Hystad

