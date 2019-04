Vi har alle en tendens til det samme. Vi går turer i nærområdet vårt, og vi går de stiene vi kjenner best. Uke etter uke. Det er ikke noe galt i det, men mulighetene for et større mangfold er mange.

Ta for eksempel turen opp til Kolbeinsvarden. Bare der finnes det en rekke turstier du kan følge til toppen. Du kan gå opp fra Skogedalen, Bergheim, Steinrusten, Slettenfeltet, Thorsenfeltet, Florvåg, Kjærlighetsstien, Florvågskiftet, Torvgarden, fra Kleppevatnet og fra industriområdet på Storebotn.

– Eldorado av muligheter

På Bergheim møter Askøyværingen Anita Svarstad Greenland, Tonje Gilje og Anne-Marte Sweetmore, alle fra Frisklivssentralen, samt leder i Askøy Turlag, May Lisbeth Hetlevik.

Sammen lanserer vi nå vårens store konkurranse. Frisklivssentralen, Askøy Turlag og Askøyværingen går nemlig sammen om å finne Askøys fineste turløype, og vi trenger din hjelp til å komme med forslag.

– Vi vil vite om alle perlene, de gjemte skattene. Målet er at folk skal la seg inspirere, og ikke minst få flere folk ut. Det er et eldorado av muligheter der ute, sier Anita Svarstad Greenland fra Frisklivsentralen.

Hetlevik fra Askøy Turlag kan fortelle at mange av de fineste turene finner man langt vekke fra Kleppestø.

– Turløypene på Askøy er så mye mer enn de plankene du finner i traseen til Askøy på langs, sier hun, og fortsetter:

– Selv er jeg veldig glad i å gå tur på Skotnes. Jeg synes det er det fineste turområdet på Askøy. Det er også mange fine turer nord på Askøy. På Bekkenes, ved Storevardshaugen og Fromreide for eksempel, sier hun.

Tom-Stian Karlsen

Slik blir konkurransen

Forslagene merkes ved å legge ut bilde på Instagram med #askøysfineste innen mandag 22. april. Det er også mulig å sende e-post til redaksjonen@av-avis.no. E-posten må merkes med #askøysfineste.

Om du bruker Instagram eller e-post for å foreslå turer, ønsker vi at du kommer med en kort beskrivelse av turen.

Her er et eksempel som er hentet fra ut.no: «Denne turen tar deg fra barneskolen på Haugland til Bussverkstedet. På veien passerer man Stemmo og en skogs-lekeplass (langs Loneelva). Turen tar cirka en time og er på cirka 2,4 kilometer.»

Jan Erik Storebø

Etter at alle forslagene er samlet settes det ned en jury bestående av en representant fra Askøy Turlag, Frisklivssentralen og Askøyværingen som sammen velger ut ti finalister.

Før «finalistene» presenteres vil noen fra Frisklivssentralen og Askøy Turlag gå turene for å ta bilder. Bildene og kart over løypen sendes til Askøyværingen slik at de kan brukes i presentasjonen av finalistene.

Stemme: Når alle finalistene er klare, blir de presenterte i Askøyværingen og alle kan stemme. Den som stemmer får også spørsmål om de vil være med i trekningen av flotte premier.

Anne Jo Lexander

Kåring: Turen som får flest stemmer vinner. Når den fineste turen er kåret, vil Askøy Turlag og Frisklivssentralen arrangere turen sammen med oppfordring til alle om å delta.

Premier:

2 x 2 hyttekuponger for overnatting på DNTs hytter.

Frisklivssentralen gir en gavekorg med kokebok, powerbank, badehette/svømmebriller, drikkeflaske, refleksvest, Frisklivs-skjorte og hals. G-sport kan sponse med en ryggsekk.

Et halvt års abonnement på Askøyværingen.