Vannkrisen er endelig over

Onsdag morgen hadde Kommunal kriseledelse møte. Der ble det besluttet å oppheve restriksjonene som har vært på bruk av drikkevann gjennom sommerens vannkrise for abonnenter på kommunalt nett.

Begrunnelsen for beslutningen er at:

Årstiden, sammen med betydelig nedbør den siste tiden, gjør at man har kontroll på situasjonen i vannforsyningen.

Den økte innsatsen knyttet til lekkasjesøk og utbedring har hatt betydelig effekt.

Det er tilfredsstillende fremdrift på etablering av overføringsledning fra Askevatnet til Ingersvannet, noe som gir en trygghet i vannforsyningen på tross av eventuelle kommende tørre perioder.

– Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det kan bli innført restriksjoner igjen dersom det er behov for dette, melder Askøy kommune på sine nettsider.

Ifølge kommunen kan dette bli aktuelt dersom det mot formodning skulle bli problemer med oppstarten av overføringsledningen fra Askevatn til Ingersvann.

– Men denne er i rute, og vannmengden i magasinene tilsier at det er god nok overlapping i tid frem til ledningen er klar, melder Askøy kommune.