Aksjonen er i gang: – Vi protesterer mot de udugelige politikerne

– Det er ikke mulig å skvise mer ut av bilistene nå. Nok får være nok, tordner aksjonsleder Willy Padøy.

Aksjon nummer tre i rekken

Onsdag ettermiddag var det duket for den tredje protestaksjonen mot bompenger i bergensområdet.

– Den første var i desember 2016, den andre i april i fjor. Nå er det på tide at vi viser oss igjen, sier Padøy.

Fra klokken 17.00 onsdag ettermiddag skal det kjøres sakte mot Bergen sentrum fra hele åtte ulike steder (se egen faktaboks).

Fakta: HER KJØRER DE SAKTE FRA Onsdag 26. september kjører aksjonistene sakte fra følgende åtte steder: Åsane (Statens vegvesen)

Rådalen (Fana stein og gjenvinning)

Sotra (Industriveien på Straume)

Midtun (Sandbrekkeveien)

Askøy (Juvikflaten)

Fyllingsdalen (Gamle biltilsynet)

Lønningen (Svanco)

Bergen vest (Bergen bildekk)

Ingen klager første timen

Askøyværingen var på plass like ved avkjørselen til Amfi Askøy da aksjonen startet fra Juvikflaten nøyaktig klokken 17.00. Ut fra tilholdsstedet på selve flaten kjørte en rekke lastebiler og privatbiler i retning mot Askøybrua. Flere av dem med bannere som «Nok er Nok» og «Stopp nye bomstasjoner».

Trafikkoperatør ved veitrafikksentralen, Tore Tysse, forteller rett før 18.00 at det ikke har fått inn klager fra publikum.

– Det er faktisk ikke en eneste trafikant som har ringt til oss for å klage. Det vi ser på våre kart er at det går sakte mot Bergen, men det er ikke noe kaos, sier han.

Tysse tror årsaken til at trafikken flyter relativt greit er tidspunktet for aksjonen, og at den er varslet på forhånd.

– Tidligere har det gjerne vært på morgenen, og da har det blitt mer kaotisk. Kanskje folk har planlagt ut fra aksjonen. Som sagt er det ingenting som er meldt til oss verken fra Askøy eller andre steder rundt Bergen.

Jan Erik Storebø

800 meter med bannere

Før aksjonen startet var representanter fra aksjonsgruppen til stede for å dele ut klistremerker til privatpersoner som ønsket å delta. I tillegg har gruppen trykket opp over 800 meter med bannere som i hovedsak har blitt festet på de større kjøretøyene.

– Grunnen til at vi starter på nøyaktig disse åtte plassene har selvsagt med den nye, planlagte bomringen å gjøre. Til sammen har politikerne (byrådet i Bergen journ. anm.) planlagt 13 nye bomstasjoner rundt Bergen. Det er politikerne vi protesterer mot. De er udugelige, freser Padøy.

Jan Erik Storebø

Avslutes kl 19.00

– Hva får dere ut av disse aksjonene?

– Hadde ikke vi gjennomført de to foregående aksjonene, ville det trolig vært enda dyrere å kjøre gjennom bomringen i dag. Vi tenker også på at det kommer et kommunevalg neste høst, så her har folk mulighet til å påvirke lokalpolitikerne, svarer Padøy.

Onsdagens aksjon vil vare fra klokken 17.00 og frem til klokken 19.00.

Bt.no melder at det er forventet mest problemer ved innkjøringen i sentrum. Deretter skal bilene ta en runde rundt sentrum og ut igjen.