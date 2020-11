– Har man brutt smittevernreglene og blitt smittet, skal man føle skam

Psykologen mener at frykt for skam fører til at folk overholder smittevernreglene.

– Har du ignorert smittevernreglene og blitt smittet, har du grunn til å føle skam, sier Egon Hagen. Foto: Privat

– Skam gjør at man opptrår ansvarlig.