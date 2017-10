DIREKTE: – Køene kommer til å vedvare utover formiddagen

10:00: Like før klokken 10.00 opplyser vegtrafikksentralen at Lyderhorntunelen er stengt til mandag. Dette melder bt.no

09:50: Trafikkoperatør Heidi Hauge Rasmussen opplyser at hun nettopp har fått høre at køene står helt til Juvikflaten for dem som kommer kjørende fra nord på Askøy. - Det vil fortsatt ta lang tid før det er OK. Jeg ser det går fryktelig tregt ut fra Stongafjellstunnelen. Samtidig er det litt mindre biler ned fra Olsvik nå og etter Loddefjord glir trafikken fint, sier hun.

09.10: Det er ingen tegn til bedring i Kleppestø sentrum. Bilene står fremdeles tett når vi ser på trafikken ved rådhuset opp mot Holmedalen. Du kan følge trafikksituasjonen i vårt trafikkart.

09.05: Vi har fått et spørsmål fra en leser hvorfor de ikke åpner et felt i det andre løpet i Lyderhornstunnellen. Vedkommende spør seg om det er krysningsmuligheter. Trafikkoperatør ved Tore Tysse forteller at dette ikke er noe han har et godt svar på, og at det er et spørsmål som rettes til byggherren.

Jan Erik Storebø

08:50: Veitrafikksentralen opplyser til AV at de har vurdert manuell dirigering, men konklusjonen er at det vil ha liten innvirkning på køene totalt sett.

08:45: Det er lange køer ennå. Det er rundkjøringen ved Olsvik som skaper mye problemer. Etter der går trafikken mye bedre. – Køene kommer til å vedvare utover formiddagen, sier trafikkoperatør ved veitrafikksentralen, Tore Tysse.

08:35: Like før halv ni startet køen fra Erdal-siden like etter Kiwien i Florvåg.

08.05: En leser har nå brukt 50 minutt fra rundkjøringen ved Storeklubben til de første brostolpene.

07.35: Køtiden fra Stongafjellstunnelen til midten av Askøybrua er nå over 40 minutter.

07.20: Køen står forbi Vegtrafikksentralens kamera i Stongafjellstunnelen.

06.40: Det er kø på alle innfartsveier mot Storavatnet og Loddefjord i Bergen vest.

Jan Erik Storebø

Allerede klokken halv syv sto det kubb på alle infartsveier i Bergen vest. Grunnen er at Lyderhornstunnelen ikke åpnet etter vedlikeholdet i natt.

– Stengingen påvirker all trafikken, spesielt ved Storavatnet når alle må flette inn i det høyre feltet, sier Tore Tysse, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen.

– Køene vil fortsette utover formiddagen, til tross for at det er høstferie, legger han til.

Trafikkdirigering

Politiet vurderte på et stadium å dirigere trafikken ved rundkjøringen opp mot Loddefjord og broen over Rv. 555.

– De kom frem til at det ikke var noe poeng, så foreløpig vil ikke politiet dirigere trafikken, bekrefter Heidi Hauge Rasmussen, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen.

Sentralen har foreløpig ikke fått noe meldinger, utenom at det går sakte.

– Det er mange kilometer med kø nå, så om du kan utsette reisen ville jeg gjort det, fortsetter Hauge Rasmussen.

Skjermdump

Inspeksjon i natt

Grunnen er at det har vært inspeksjon på viftene i tunnelen i natt, hvor det har blitt funnet problemer med flere av viftene.

– Av sikkerhetsgrunner blir nå alle viftene demontert og det blir satt opp nye. Dette er for å være på den sikre siden, bekrefter Tysse.

Og til alle hissige trafikanter i køen har han én oppfordring:

– Ikke snik.

– Ingen liker køkjøring og sniking fremprovoserer sindige folk. Det er bare å ta tiden til hjelp, fortsetter han.

Det er foreløpig ukjent når tunnelen åpner igjen.

AV kommer tilbake med mer.