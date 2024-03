Søndag åpner Kipo kultursal med et fullspekket kulturprogram som varer en hel uke. Som kjent foregår det en stor utbygging i Myrane, som begrenser parkeringsmulighetene.

– Vi åpner kultursalen midt i et byggeområde, og det skjer endringer her kontinuerlig. Det er derfor viktig at alle som ferdes i området følger med på skiltingen, enten man er kjørende eller gående, sier Nils Olaf Solberg, arrangementsutvikler for Kipo kultursal.

Buss eller samkjøring

Han oppfordrer så mange som mulig til å benytte seg av offentlig transport for å komme til og fra kulturarrangementene. Nærmeste bussholdeplass til Kipo er ved Kleppestø ungdomsskole.

– Skal mange samme vei kan det lønne seg å dele en buss. Tide har et tilbud som både arrangør og publikum kan benytte seg av, sier Solberg.

Arrangementsutvikler Nils Olaf Solberg ser frem til å fylle Kipo kultursal med publikum og kulturliv. Han oppfordrer alle som kan om å benytte seg av offentlig transport til Myrane-området. Foto: Tom-Stian Karlsen

I den grad det skal kjøres bil til kultursalen så oppfordrer han alle om å samkjøre flere i samme bil.

– Det letter trykket på begrensede parkeringsplasser og sparer samtidig miljøet for skadelige klimagasser, sier Solberg.

Han anbefaler Nabogo-systemet, som Askøyværingen tidligere har omtalt. Det gjør det mulig å tjene penger på samkjøring.

Slik fungerer Nabogo Vis mer ↓ Du bruker ordningen ved å laste ned Nabogo-appen og opprette en brukerkonto. Det gjelder både sjåfører og passasjerer. Appen gjør det mulig for sjåfører å tilby skyss til reisende på ruter som enten starter eller stopper på Askøy eller i Øygarden. Som passasjer søker du på start- og sluttadresser, og tidspunkt. Appen matcher behov med sjåførene sine ruter. Du kan sette opp en fast pendlartur eller enkeltturer. Sjåførene kjører den strekningen de normalt ville gjort, men legger strekningen inn i appen, enten som enkelttur eller som regelmessige automatiserte turer. For passasjerer med periodebillett hos Skyss, eller passasjerer som skal reise mindre enn ti kilometer, er det gratis å sitte på. Sjåføren får alltid minimum 15 kroner pr. passasjer for de første 10 km, deretter 1 krone pr. kilometer. Betalingen skjer via appen til Nabogo. Aldersgrensa for å være passasjer er 16 år, og det er ikke mulig å booke inn barn som passasjer.

Bildet viser ulike parkeringsplasser i Myrane-området, skravert med blå felt. Gule felt er vilkårsparkering. Alle parkeringsplasser kontrolleres av parkeringsvakter. Foto: Kartskisse: Askøy kommune

Her kan du parkere

Solberg forteller at det er mulig å levere og hente med bil for besøkende til Kipo kultursal.

– Ved Kleppestø ungdomsskole er det mulig med av- og påstigning, sier Solberg.

Det finnes også parkeringsmuligheter i gåavstand fra Kipo kultursal:

Holmedalen

Kleppestø kai

Offentlig parkering ved rådhuset (utenom arbeidstid)

Gamle Kleppestøvegen, parkering nord for Kleppestø senter (utenom arbeidstid)

Kleppestø sykehjem (vilkårsparkering – maks to timer)

Kleppestø ungdomsskole (utenom arbeidstid)

HC-parkering, en HC-plass ved Kleppestø ungdomsskole og to ved Kleppestø sykehjem

– Det er viktig å forholde seg til skilt på stedene, sier Solberg.

Han viser ellers til kommunen sine nettsider for oppdatert informasjon om parkeringssituasjonen i Myrane-området.