Lekkasje fra propantank – veien er åpnet igjen

Klokken 14.19 mandag fikk brannvesenet inn en melding om en mulig propanlekkasje fra en tank på Bakarvågen. Nødetatene rykket ut til stedet.

Lekkasjen skal ha skjedd ved bedriften Trigger hvor 50 ansatte raskt ble evakuert.

Brannvesenet jobber med å finne ut av hvor det lekker.

– Det skal være en mindre lekkasje fra en stengeventil. Lekkasjen er ikke målbar, så det kan ikke dreie seg om noen store konsentrasjoner, forteller Arne Corneliussen, vaktkommandør ved 110-sentralen.

Jan Erik Storebø

Veien er åpnet

Klokken 14.42 meldte Vegtrafikksentralen på Twitter at Fv. 563 ble stengt.

Og ett minutt senere melder politiet på Twitter at lekkasjen er lokalisert, at sikkerhetsradiusen reduseres og at veien kan åpnes.

I følge Brannsjef Pål Hansen er lekkasjen stengt av og situasjonen er under kontroll, men det jobbes fortsatt med å få ned trykket inne i tanken. Sikkerhetsradiusen er redusert fra 300 meter til 50 meter og flere av de ansatte i bedriftene rundt har fått gå tilbake på jobb.

– Veien er nå åpnet, bortsett fra opp mot Trigger, men innen en halvtime håper jeg at alle skal alle kunne gå tilbake på jobb, opplyser Pål Hansen fra brannvesenet på stedet like etter klokken 15.