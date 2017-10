Her bader Bastian (8) i sjøen for 102. dag på rad

Det hele startet 10. juli i år. Bastian, som går i tredje klasse på Strusshamn skole, satte seg et mål om å bade i sjøen hver dag frem til storesøsteren sin bursdag 7.oktober.

Da målet var nådd, etter 89 dager med bading i sjøen, bestemte han seg for å ta det enda litt lengre.

– Mitt neste mål var 100 dager, sier Bastian.

– Ikke kaldt

Da lokalavisen møtte han, mamma Martha og søsteren Bertine fredag 20. oktober hadde åtteåringen nok en gang overgått målsetningen.

Fra sitt faste sted, kun et steinkast fra familiens hus i Skarholmen, var han nemlig klar igjen. Sannsynligvis for siste gang denne høsten og imponerende 101 dager etter det første badet.

– Hva har fått deg til å gjøre dette?

– Jeg er veldig glad i å bade og ville bare prøve det, svarer Bastian.

Selv om gradestokken fra familiens båt ikke viser mer enn ti grader i sjøen er han klar på at han ikke gruer seg for å hoppe uti.

– Nei, det er bare kjekt. Jeg synes ikke det er kaldt, sier han.

Magnus Buseth Danielsen

Ord blir raskt til handling. Bastian bruker nemlig ikke lang tid på å dvele over de lave temperaturene i luften og sjøen. Han hiver seg uti slik som han har hatt vane for å gjøre. Bastian er riktig nok ikke lenge uti, men han rekker et par svømmetak før han griper fatt i stigen og tar stegene opp fra sjøen.

Mamma Martha er rask med å ta frem badekåpen som hun slenger over skuldrene til gutten sin.

– Nå blir det nok stopp, sier hun kort tid etterpå.

Feiret med Burger King

Hun forteller at hun er mektig imponert over sønnen.

– Jeg trodde ikke han ville klare det, men Bastian er en målbevisst gutt. Når du tenker på hvilket vær det har vært de siste 102 dagene er det ekstra imponerende. Det har vært en god del dager med ganske guffent vær.

Ifølge henne har Bastian ikke vært syk en eneste dag siden han begynte å utfordre seg selv.

– Bastian har vært frisk som en fisk. Han har ikke tatt skade av det, sier hun.

Til tross for at de fleste dagene med bading har vært fra flytebryggen i Skarholmen har han også badet flere steder i Sogn, på Vikafjellet og Tysnes.

– Han hadde nok ikke fått det til uten god hjelp fra familie. Både jeg, pappaen, tanter, kusiner og søsteren har fulgt han, fortsetter Martha.

Magnus Buseth Danielsen

Bastian selv sier at han fikk en velfortjent belønning da han hadde badet i 100 dager på rad.

– Da feiret vi med donuts og mat på Burger King, sier han med et stort glis.

Svømte som fireåring

Badingen har den unge gutten stort sett unnagjort om kveldene, ifølge mamma.

– Han spiller også hockey og fotball. En vanlig dag i høst har vi hatt middag etter skolen, så trening, og badingen til slutt - ofte rett før leggetid. Vi har hatt noen lange blikk fra folk i området som sikkert har lurt på hva vi egentlig driver med her nede, humrer hun.

Bastian kan fortelle at han lærte seg å svømme i ung alder. Allerede som fireårig var han svømmedyktig. Siden den gang har han gått på flere svømmekurs for å bedre teknikken.

– Nå sist var jeg på crawlekurs, sier den svært badeglade gutten.