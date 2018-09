Klokken 15.36 fikk Hovedredningssentralen melding om at en mann hadde falt i sjøen fra en seilbåt. De skal ha vært to om bord da hendelsen skjedde. Klokken 17.25 var det fremdeles ingen oppdateringer i søket.

– Det er dessverre ikke noe nytt. Vi leiter med store styrker og har en god del båter med i søket, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Hovedredningssentralen (HRS) koordinerer søket, men Algrøy oppfordrer likevel folk i området til å holde øynene åpne. Søket fortsatte på sjøen frem til klokken 21.30. En rekke mannskap fortsatte søket på land.

Søket strekker seg nå fra Anglevik på Sotra, til Ramsøy. HRS ber fartøy som trafikkerer område om å vise hensyn.

Mellom Askøy og Sotra

Ifølge politiet på Twitter skal hendelsen ha skjedd i Hjeltefjorden. Båten er nå lokalisert i nærheten av Anglevik på Sotra, og foreløpig er det også i dette området de søker etter mannen. Politiet vil ifølge NRK Hordaland fortsette søket i Hauglandsosen på Askøy mandag morgen.

– Det jeg kan si så langt er at det er en mann savnet etter at han falt over bord fra en seilbåt, sier Karl-Arne Røyseth, vaktkommandør ved 110-sentralen.

Marine Traffic

Søket ble gjennomført med begge områdets redningsskøyter, båter fra brannvesenet i Bergen, på Askøy og i Øygarden, Kystvakten, Røde Kors sine båter og to helikopter. I tillegg er det en rekke sivile fartøy med i søket. Kystradio sør bistår også i søket.

– Vi har alle ressurser ute nå, fortsetter han og legger til:

– Jeg kan ikke si noe om når søket blir avlyst.

Ifølge Meteorologisk institutt er det meldt opp mot en liten sørlig kuling i fjorden de neste timene.

Starter søk på land

Klokken 17.30 hadde søket på sjøen i Hjeltefjorden fremdeles ikke gitt resultater, og politiet startet søk på land i nærheten av både Anglevik og på Askøy-siden. En gruppe fra Norske redningshunder begynte også søk på land, på Askøy.

– Vi vil holde søket gående så lenge vi forventer at mannen kan tenkes å ha overlevd, sier redningsleder Kjetil Hagen i Hovedredningssentralen til NRK.

Klokken 19.03 melder politiet at årsaken til at mannen falt i sjøen, skal være at han ble truffet av bommen på seilbåten han var om bord i.

Les også: