Klokken 15.36 fikk Hovedredningssentralen melding om at en mann hadde falt i sjøen fra en seilbåt. De skal ha vært to om bord da hendelsen skjedde. Klokken 17.25 var det fremdeles ingen oppdateringer i søket.

– Det er dessverre ikke noe nytt. Vi leiter med store styrker og har en god del båter med i søket, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Hovedredningssentralen (HRS) koordinerer søket, men Algrøy oppfordrer likevel folk i området til å holde øynene åpne. Søket vil fortsette utover ettermiddagen. Søket strekker seg nå fra Anglevik på Sotra, til Ramsøy. HRS ber fartøy som trafikkerer område om å vise hensyn.

Mellom Askøy og Sotra

Ifølge politiet på Twitter skal hendelsen ha skjedd i Hjeltefjorden. Båten er nå lokalisert i nærheten av Anglevik på Sotra, og foreløpig er det også i dette området de søker etter mannen.

– Det jeg kan si så langt er at det er en mann savnet etter at han falt over bord fra en seilbåt, sier Karl-Arne Røyseth, vaktkommandør ved 110-sentralen.

Det foregår søk med begge områdets redningsskøyter, brannbåter, Kystvakten, Røde Kors sine båter og to helikopter. I tillegg er det en rekke sivile fartøy med i søket. Kystradio sør bistår også i søket.

– Vi har alle ressurser ute nå, fortsetter han og legger til:

– Jeg kan ikke si noe om når søket blir avlyst.

Ifølge Meteorologisk institutt er det meldt opp mot en liten sørlig kuling i fjorden de neste timene.

Starter søk på land

Klokken 17.30 har søket på sjøen i Hjeltefjorden så langt ikke gitt resultat.

Ifølge NRK vil politiet starte søk på land i nærheten av Anglevik og på Askøy-siden.

– Vi vil holde søket gående så lenge vi forventer at mannen kan tenkes å ha overlevd, sier redningsleder Kjetil Hagen i Hovedredningssentralen til NRK.

Klokken 19.03 melder politiet at årsaken til at mannen falt i sjøen, skal være at han ble truffet av bommen på seilbåten han var om bord i.

Klokken 19.21 var mannen fortsatt savnet, og leteaksjonen pågår for fullt.

