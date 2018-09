En mann har falt over bord i Hjeltefjorden

Klokken 15.36 fikk Hovedredningssentralen melding om at en mann falt i sjøen fra en seilbåt. Ifølge politiet på Twitter skal hendelsen ha skjedd i Hjeltefjorden. Båten er nå lokalisert i nærheten av Anglevik på Sotra.

– Det jeg kan si sålangt er at det er en mann savnet etter at han falt over bord fra en seilbåt, sier Karl Arne Røyseth, vaktkommandør ved 110-sentralen.

Det foregår nå søk med begge områdets redningsskøyter, brannbåter og to helikopter.

– Vi har alle ressurser ute nå, fortsetter han.

Vi følger saken videre.