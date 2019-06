Fredag ble det kjent at bakterien E-Coli var funnet i høydebassenget på Øvre Kleppe.

Totalt har 26 pasienter fra Askøy vært innlagt siste døgn, 10 barn i alderen 3 måneder til 10 år og 16 voksne i ulik alder.

Fredag ettermiddag bekrefter Haukeland universitetssjukehus at bakterien Campylobacter er påvist hos pasienter fra kommunen.

– Analysene fra flere av de som har vært innlagt på Haukeland viser at de har bakterien Campylobakter i avføringen. Dette er den vanligst rapporterte bakterien som gir mage – og tarminfeksjon hos voksne og barn, og forekommer i flere tusen tilfeller i Norge hvert år, sier konstituert seksjonsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssjukehus, Trond Bruun.

Fakta: Tarminfeksjon med Campylobacter Campylobacter er en bakterie som kan gi diarésykdom.

Campylobacter er vanlig i tarmen hos husdyr, ville fugler og ville dyr, men det er bare mennesker som blir syke.

Dyr og fugler skiller ut bakterien i avføringen.

Vanlige smittemåter er inntak av forurenset drikkevann eller matvarer, og kontakt med smittebærende dyr eller fugler.

God kjøkkenhygiene og personlig hygiene forebygger smitte. Kilde: helsenorge.no X

Tok nye vannprøver fredag

Leder for vann og avløp Anton Bøe avviser at det er funnet campylobacter i prøvene av drikkevannet, men han utelukker ikke at det kan komme frem i prøven som blir klar i neste uke.

– Det er ikke funnet campylobacter i analysene vi har fått svar på, men funnet av E-coli kan være en indikator på at det er noe mer. Det kan godt hende at de finner det i drikkevannet, sier han.

Leder for miljørettet helsevern i Askøy kommune, Bengt Åge Sørby, forteller at det fredag ble innhentet vannprøver fra abonnementer på Øvre Kleppe, høydebassenget i området og Kleppe skole spesifikt for Campobylacter.