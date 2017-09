Han er den eneste presten som vil svare på kritikken

– Jeg har ikke lest alle kommentarene, men jeg har fått med meg at vi har fått kritikk, kommer det fra sokneprest Harald Forland.

Lørdag var det duket for det første bryllupet mellom to homofile i en kirke på Askøy.

Ettersom samtlige sokneprester på Askøy har reservert seg mot å vie likekjønnede, måtte prost Erling Kopperud hente inn sokneprest Terje Aannerød fra Fjell kirkelige fellesråd for å kunne avvikle vielsen.

– Må tolerere at de finnes ulike syn

Etter at Askøyværingen skrev om dette i forrige uke og i tillegg oppfordret Askøy-prestene til å revurdere sitt syn på saken på lederplass, har kritikken haglet i retning prestene.

– Generelt sett håper jeg at folk kan tenke seg litt om før de kommer med kritikk. Man må tolerere at folk har ulike syn. Det er en viktig del av det å leve i et demokrati, sier prest Forland.

Erdal-presten var den eneste som ville uttale seg da Askøyværingen tok kontakt med de fem prestene tirsdag morgen.

– Jeg vil ikke kommentere kritikken, men jeg ønsker brudeparet som giftet seg på lørdag lykke til, sa Strusshamn-prest Michal Møgster.

Anne Jo Lexander (arkivfoto)

– Gud skapte mann og kvinne

Presten i Tevit kirke, hvor den historiske vielsen fant sted, Peter Rikard Johansen, var også ordknapp.

– Jeg har vel sagt det jeg har å si, og har ikke noe ytterligere å tilføye det jeg tidligere har sagt til Askøyværingen.

I 2014 sa Johansen følgende til Askøyværingen:

– Gud skapte mann og kvinne. Det er de to som er byggesteinen i en familie.

I 2016 sa han dette:

– Når likekjønnet samliv omtales i Bibelen, er det kun i én sammenheng; synd.

På spørsmål om han vurderer å endre sitt syn på vielse mellom homofile, svarer Johansen dette i dag:

– Nei, det vurderer jeg ikke.

Tydelig misfornøyd

Presten som har Herdla og Ask som nedslagsfelt, Astrid Marie Haugland, var sammen med seniorprest Godtfred Haugland dem som var minst interessert i å uttale seg til lokalavisen.

– Du får ikke sitere meg på noe av det jeg har sagt, kom det fra en svært misfornøyd Haugland, som i tydelige ordelag ga klar beskjed om hva hun syntes om Askøyværingen sin måte å belyse dette temaet på.

– Jeg har fri og er ikke interessert i å bli intervjuet, sa seniorprest Godtfred Haugland.

– Handler alltid om mann og kvinne

Harald Forland er altså den eneste presten som ønsker å svare på kritikken som har kommet mot Askøy-prestene den siste uken.

– Som sagt så mener jeg at vi må respektere at det er to syn på dette innenfor samme kirke. Det gjelder begge sidene. De mest konservative kristne sier at det kun er deres syn som er riktig, mens de mest liberale kanskje prøver å bekjempe de konservatives syn. Selv befinner jeg meg en plass midt i mellom. For meg er det greit at det finnes to ulike syn, sier Forland.

– Jeg ønsker brudeparet alt godt, men selv ønsker jeg ikke å vie likekjønnede. Det har med min tolkning av bibelen å gjøre. Når det skrives om ekteskap der, handler det alltid om mann og kvinne, poengterer Forland videre.