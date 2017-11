Rygget på en 18 år gammel jente ved Askøy videregående skole

Politiet fikk melding om hendelsen litt over klokken 15.00 og AVs journalist melder om at to politibiler og ambulanse raskt kom til stedet.

Jenten skal ifølge politiloggen ha blitt rygget på, men det er foreløpig ukjent hvordan hendelsesforløpet har utartet seg.

– Jenten har blitt kjørt videre til Askøy legevakt, men de regner med at hun blir kjørt videre til Bergen eller Haukeland, bekrefter Bjarte Rebnord, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

– Hun skal ha vært våken og bevisst hele tiden, legger operasjonslederen til.

Kjøres til legevakt

Det skal være snakk om flere brudd i en fot.

– Jenten har brukket foten og blir kjørt legevakt for sjekk og røntgen og fraktes så til Haukeland, sier politiførstebetjent Kent Ove Haaland ved Vest politidistrikt til AV.

Sjåføren, en ung mann i slutten av tenårene er ivaretatt av patruljen på stedet.

– Vi må nesten se hva dette ender med. Foreløpig er det opprettet en sak for påkjøring under rygging, men vi må se om det er grunnlag om noe mer, forklarer operasjonsleder Rebnord og fortsetter:

– Det er ikke mistanke om rus eller noe lignende.

AVs journalist på stedet melder om at politiet nå prater med vitner på stedet.