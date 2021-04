Næringseiendommer og leiligheter rives vekk, men særlig én næring rammes hardt av pandemien

Dette er de viktigste sakene fra arbeidslivet denne uken.

Foto: Tom-Stian Karlsen/Jan Erik Storebø

Det har vært mye støy rundt asfaltverket på Steinrusten, men nå kan saken få en løsning.

Askøy Dekkelegging har i fellesskap med Sotra-firmaet Sartor Maskin kjøpt et større tomteområde i Åsebøskogen nord på Askøy.

– Nå er jeg virkelig lettet. Dette er en god plassering og gir trygghet for videre drift, sier Knut Ludvig Almestad i Askøy Dekkelegging.

Grunneier Audun Zitzelau Aasebø ser på salget av tomten som en god mulighet til å sikre lokale arbeidsplasser.

– Jeg har fulgt med på saken om asfaltverket og vi må gjøre det vi kan for å bevare arbeidsplasser på Askøy, sier han.

Arild Bøthun i Sartor Maskin (til venstre), Knut Ludvig Almestad i Askøy Dekkelegging (midten) og grunneier Audun Zitzelau Aasebø er på befaring på tomten i Hauglandsdalen. Foto: Tom-Stian Karlsen (arkiv)

Biologen er solgt

Det er stor interesse for næringseiendommer på Askøy. Nye eiere har sikret seg det herskapelige gjestehuset Biologen på Herdla for 13 millioner kroner.

Biologen ble solgt kort tid etter at Inga Marie Haugland og ektemannen Ståle hadde lagt huset ut til salg.

– Jeg hadde regnet med at det ville være en viss interesse, men gjerne ikke så stor som den viste seg å være. Det er ikke uvanlig at en slik eiendom blir solgt så fort, sier eiendomsmegler Bernt Ådlandsvik.

Inga Marie Haugland og ektemannen Ståle har lenge hatt et ønske om å utvikle Biologen Herdla til noe enda større. Nå håper de nye eiere kan lykkes. Foto: Jan Erik Storebø (arkiv)

Leiligheter er ettertraktet

Salget av leiligheter går også unna. 13 av 14 leiligheter i Nygjerdet på Kleppestø er solgt med en svært høy kvadratmeterpris.

– Vi har truffet markedet og det er tydelig at folk ønsker en lettstelt leilighet med kort vei til Kleppestø og kort vei til båt og buss til Bergen, sier Tom Lingjerde, daglig leder for Boligsenteret Prosjektutvikling AS.

Tom Lingjerde (nærmest) og Robin Klausen i Boligsenteret Prosjektutvikling AS merker stor interesse for leilighetene i det nye boligfeltet Hillerhagen på Kleppestø. Foto: Tom-Stian Karlsen (arkiv)

Rammes av restriksjoner

Reiselivet merker derimot dramatiske konsekvenser av koronapandemien.

Cowboyreiser i Hetlevik selger turer til USA og Nord-Amerika. I mer enn ett år har de hatt null i inntekt.

– Selv om det er tøft har vi ingen planer om å gi oss. Da får vi heller bruke det siste vi har av sparepenger. Nå venter vi bare på at samfunnet skal åpne igjen, sier Christian Bolstad.

Han driver reiseselskapet sammen med konen Ann, og er fast bestemt på at den vanskelige situasjonen ikke skal velte selskapet.

Christian Bolstad og konen Ann har reist mye til USA, også mye utenfor allfarvei. Det siste året har det vært stille fra kundene på grunn av Covid-19-situasjonen. Foto: Jan Erik Storebø (arkiv)

