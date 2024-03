Skateparken på Kleppestø har blitt svært populær, men i løpet av året kan den forsvinne fra kaien.

Bakgrunnen er planene om parkeringsavgift på kaien. Sammenhengen er som følger:

Skal man ha parkeringsavgift, må plassene merkes på skikkelig vis.

Det fører til at det blir færre parkeringsplasser på kaien.

For å hindre en stor reduksjon i tallet på biler som kan stå der, skal skateparken fjernes og gjøres om til parkeringsplasser.

Det er i et notat fra administrasjonen til politikerne at dette kommer frem. Kommunedirektøren skriver at de ønsker å videreføre skatetilbudet, og at de jobber med å finne en alternativ plassering i Kleppestø-området.

Det var sommeren 2021 at det kom skaterampe på kaien. Senere har det blitt utvidet til en skatepark.