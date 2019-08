Nye prøver: Fremdeles E.coli i fjellbassenget

Det er vannprøvene som ble tatt torsdag som førte til at det ble sendt ut kokevarsel til deler av Kleppe vannverk fredag kveld.

Det ble derfor tatt nye vannprøver fredag. Lørdag kveld klokken 18.00 skriver Askøy kommune at det er kommet svar på to av disse. De viser at det fremdeles er E.coli i 125-bassenget på Øvre Kleppe, men verdiene er lavere enn hva de var på torsdag.

Kommunen skriver følgende i sin statusrapport:

«Det er fortsatt forekomst av E.Coli i en prøve fra basseng 125 Øvre Kleppe, men mindre enn i prøven som ble tatt på torsdag. Flere prøveresultater vil komme på mandag.

Kommunen anbefaler at abonnentene fortsatt koker drikkevannet.»

På denne nettsiden kan du forresten oppdatere deg på prøveresultatene som blir tatt fra Kleppe vannverk.