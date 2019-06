Hele rørnettet til Kleppe vannverk kan være forurenset

Lørdag ble det funnet nye tarmbakterier i vannet fra Kleppe vannverk. Det bekrefter at vannet er forurenset av avføring.

– Det betyr at hele distribusjonsnettet kan være infisert. Ikke regn med at den delen av nettet som ikke er innom høydebassenget er drikkbart. Vi har en alvorlig forurensning fra Kleppe vannverk, bekrefter varaordfører Bård Espelid.

Kommer fra avføring

I tillegg til E. Coli som ble funnet tidligere, er det også funnet Clostridium og intestinale enterokokker. Det er også tarmbakterier.

Christine Fagerbakke

– Hovedteorien vår er fremdeles at drikkevannet er forurenset av avføring fra et dyr etter vannbehandlingsanlegget, forklarer Espelid.

– Hvordan kan det skje?

– Det kan jeg dessverre ikke svare på. Vi må gå gjennom både rutiner og prosedyrer, organisatoriske forhold, tekniske aspekter, system og vedlikehold. Det blir en stor undersøkelse, men her har noe sviktet, sier varaordføreren.

– Hva tenker du dette gjør med folks tillit?

– Vi har et stort arbeid foran oss for å gjennopprette tilliten hos folket. Det er en jobb vi må begynne på så fort som mulig, sier Espelid ydmykt.

Han påpeker samtidig at alle som får vann fra Kleppe vannverk må forholde seg til at vannet kan være infisert. Det er over 10.000 abonnenter på vannverket.

Det gjelder Kleppestø frem til Framo (Alfa Laval), Kleppe, Øvre Kleppe, Strusshamn, Lønvarden, Marikoven, Follese, Stongafjellet, Juvikflaten, Horsøy og Hetlevik.

Umulig å svare på mengder

Bengt Åge Sørby Borge, leder for Miljørettet helsevern i Askøy kommune, forteller at de ikke kan si noe om hvor mye avføring det er snakk om for å få en så stor forurensning i rørnettet.

– Det er fryktelig vanskelig å si noe om mengder, og ikke noe jeg har kompetanse til å svare på. Men det jeg kan si, er at konsentrasjonen av tarmbakterier i avføring er høyt. Det skal ikke mye til for at det kan påvirke store mengder vann, sier Sørby Borge.

Christine Fagerbakke

Bakteriene som er funnet, i likehet med E. Coli, er et tegn på at vannet har vært i kontakt med tarminnhold. Sistnevnte bakterie finnes kun i pattedyr eller fugl.

– Det som er verd å bemerke seg er at E. Coli har kort overlevelsestid i vann. Dersom det er en forurensing tilbake i tid finner man gjerne ikke denne bakterien, men intestinale enterokokker. Disse bakteriene har lenger overlevelsestid, sier Sørby Borge.

– Vil det si at vannet kan ha vært forurenset lenge?

– Da ville vi ikke funnet E. Coli, som vi gjorde tidligere. Personlig ser jeg det som veldig lite sannsynlig at det er snakk om to forskjellige forurensinger.

– Hvor lenge kan E. Coli overleve?

– Det er snakk om dager.

Funnet av bakteriene forsterker kommunens første mistanke om at det er snakk om avføring fra et dyr eller en fugl. Søndag morgen ankommer epidemologer fra Folkehelseinstituttet som skal bistå i arbeidet.

Christine Fagerbakke

Kan gi en bakteriell infeksjon

Bakteriene som nå er funnet, gir de samme symptomene som flere tusen innbyggere har hatt den siste uken.

– Tarmbakteriene som er funnet kan føre til en gastroenteritt. Det er en akutt betennelsestilstand i fordøyelseskanalen, forklarer fungerende smittevernlege i kommunen, Thomas Hetland.

Fakta: Dette er bakteriene Clostridium Er en slekt av bakterier

Svært utbredt i jord og søle og i tarmen hos mennesket

Mange av artene er uskadelige forråtnelses- og gjæringsbakterier, men flere kan forårsake alvorlige sykdommer Intestinale enterokokker Tåler bedre opphold i vann enn koliforme bakterier

Kan derfor finnes etter at andre bakterier er dødd ut

Kan også finnes i lengre avstand fra et utslipp av kommunalt vann Kilde: Store norske leksikon/FHI X

Kort forklart forstyrrer bakteriene normalfloraen i tarmen, noe som fører til symptomer som diaré, magesmerter, oppkast og kvalme.

– De nye funnene endrer ikke situasjonen. De bare indikerer hvilken type forurensing det er i drikkevannet, forklarer Hetland og fortsetter:

– Det er gjerne barn, eldre, gravide og mennesker med nedsatt immunforsvar som er mest utsatt for smitten.

Også han understreker viktigheten med å koke vannet, selv om det ikke kommer fra høydebassenget på Øvre Kleppe.